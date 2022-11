Maratona

Maratona di New York - Do Nascimento, avvisaglie di malessere: ha bisogno di uno stop per andare in bagno

Daniel Do Nascimento ha avuto un malore mentre era in testa alla maratona di New York. Già qualche chilometro prima c'erano state avvisaglie di malessere: il brasiliano si era dovuto fermare per una sosta fisiologica ai bagni chimici lungo il percorso.

00:00:42, 12 minuti fa