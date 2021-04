Per questa notizia c’è bisogno di un passo indietro. Il protagonista è Conor McGregor che nel 2019 aveva aggredito un uomo in un pub, un 50enne che avrebbe rifiutato di bere un drink che McGregor aveva offerto a tutti i presenti nel pub.Il 50enne, tale Desmond Keogh è stato colpito da McGregor, come mostrano i filmati della polizia e da lì sarebbe partita una rissa, poi denuncia del 50enne costata 1000 euro al campione MMA.

Cosa c’entra questo evento col 2021? C’entra perché Conor McGregor ha acquistato il Marble Arch Pub di Dublino, quel pub. E come proprietario dello stabilimento, ha vietato l’ingresso proprio a Desmond Keogh.

La notizia è stata rilasciata da “The Currency” che rivela anche le cifre dell’investimento, circa 2 milioni di euro per l’acquisto e un altro milione per renderlo un pub gastronomico.

