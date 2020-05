Conor McGregor si conferma cuore d'oro: consegna mascherine e visori agli ospedali

Dopo aver investito oltre 1 milione di sterline in aiuti per gli ospedali di Dublino, la star della MMA è andato di persona a consegnare la merce e a incontrare infermieri e dottori.

Eh sì, Conor McGregor ci tiene proprio a dare una mano. Dopo aver donato 1 milioni di sterline per comprare equipaggiamento, monitor e tutto il necessario da donare agli ospedali, è sceso in campo in prima persona a consegnare il tutto al Crumlin Children’s Hospital di Dublino, centro specializzato per la cura dei bambini.

La star della UFC è stato poi lodato dagli addetti ai lavori per la sua incredibile generosità

"Grazie mille a Conor McGregor per aver donato migliaia di mascherine ai nostri "eroi in prima linea", ha detto Micheal Sheridan, CEO del Mercy Hospital.

"20000 paia di guanti, 8500 mascherine 2000 visori sono solo una parte della donazione di Conor McGregor: tutto reso disponibile dal lavoro di Conor e dei suoi soci", ha aggiunto Doug Leddin.

La scorsa settimana il Mater Hospital ha ricevuto 20000 mascherine, 1200 paia di guanti e altrettanti visori dalla McGregor Sports Ltd. Questo materiale è vitale per proteggere i nostri eroi in prima linea, siamo grati per questa donazione.

McGregor continua dunque la sua personale lotta contro il Coronavirus, lui che era stato uno dei primi a mettere in guardia il proprio governo, dicendo che "Se non entrate in gioco non potete vincere".

Il conto dei morti in Irlanda da allora è salito a 1232, mentre sono 20612 le persone contagiate dal Covid19.

