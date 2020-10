Dopo la morte di mio padre non volevo più tornare sull'ottagono. Ho promesso a mia madre che questo sarebbe stato il mio ultimo incontro. Se faccio una promessa, devo mantenerla. Non tornerò a combattere in UFC".

Dopo la vittoria contro Gaethje, utilizzando il suo migliorato inglese, Khabib Nurmagomedov fa suonare un messaggio forte e chiaro. Ancor più rimbombante nel silenzio tombale di Yas Island, l'isola calda di Abu Dhabi ribattezzata "il paradiso dei combattenti". Il russo si ritira. Il re della UFC, campione incontrastato dei pesi leggeri, dice basta. Suo padre non c'è più, e lui non può tornare sul ring senza l'uomo che lo ha plasmato in una macchina da combattimento. Lo fa con un discorso sentito, ansimante ma diretto. Diretto come la sua capacità di distruggere gli avversari. Ringrazia tutti. Ma proprio tutti. Anche Justin Gaethje, l'uomo che poteva far tremare il suo regno. Lo ringrazia dimostrando di conoscerlo come un vero e proprio fratello, tanto che lo chiama "brother".

MMA Conor McGregor si conferma cuore d'oro: consegna mascherine e visori agli ospedali 02/05/2020 A 08:30

Poi parla nella sua lingua madre (russo) e ripete il messaggio. Lascia i guanti a terra e viene immediatamente proiettato alla "Hall of Fame" del suo sport. La sua introduzione sarà solo questione di tempo, perché agli atleti di questo calibro va riconosciuto tutto. Ed in questo caso anche la capacità di ritirarsi quando il sole è ancora alto. Khabib ha fatto la storia scuotendo tutti. Onore a lui.

Il guanto gettato a terra da Khabib che sancisce il ritiro di uno dei più grandi della storia della MMA, Getty Images Credit Foto Eurosport

Khabib e le montagne

Il viaggio di Khabib Nurmagomedov parte nel settembre del 1988. Mentre il muro di Berlino inizia a traballare, nel villaggio di Sildi in Daghestan (Russia) - una delle regioni più leggendarie e disastrate del globo - nasce Chabib Abdulmanapovič Nurmagomedov.

"La terra delle montagne" (questa è la traduzione di Daghestan) ha una storia ben precisa. È da sempre un bacino di combattenti per l'esercito russo, fornendo tra i più feroci guerrieri della storia.

Khabib nasce con questa indole, ma cresce in mezzo al niente. Letteralmente. In Daghestan bisogna fare i conti con tante cose, e bisogna farlo fin da subito. Tra una povertà estrema, un freddo lancinante (la temperatura media di gennaio è 2 gradi) ed i continui conflitti a fuoco causati dalla scarsa stabilità politica, il ragazzotto russo mette su una scorza dura come le temperature del suo inverno. Durante la gioventù è iperattivo, tanto da arrampicarsi sugli alberi a mò di Tarzan. Un ragazzo tremendamente innamorato di sua nonna, l'unica che lo difendeva, e ligio al dovere di rappresentare al meglio il suo paese. "A 15-16 ho iniziato ad andarci giù forte con lui. Khabib era un atleta della nazionale, tutto il paese contava su di lui. Come potevo andarci piano?". In queste parole, pronunciate dal padre nel gennaio 2020, c'è tutto il Khabib pensiero. Lo stesso pensiero che il lottatore ha saputo riversare sul ring.

E la scuola? "Nella media", aggiunge il padre, fino a quando per alcune carenze in inglese ha dovuto migrare verso la "scuola 38", completare la prima superiore ed entrare nel Financial College. Abdulmanap (nome del padre) ci ha scherzato, dicendo che il suo primo figlio (fratello maggiore di Khabib) era lo studioso mentre il secondo era lo sportivo. Però, non ha nascosto i miglioramenti dello stesso Khabib. Miglioramenti tali da costringere un suo ex preside a chiedere scusa al padre per "non aver capito" il talento del figlio.

Papà Abdulmanap schiena il figlio Chabib in un allenamento, Getty Images Credit Foto Getty Images

Però a Khabib piace lo sport e la carriera parte alla verdissima età di cinque anni. Il padre gli fa subito capire cosa bisogna fare per diventare un campione: allenamento, multidisciplinarità e costanza. Dalla lotta libera al judo, dalla lotta greco-romana al Sambo (arte marziale russa tipica dell'addestramento dell'armata rossa). Ma non solo, anche gli orsi. A 9 anni il piccolo Khabib combatte contro un orso. Un allenamento strano nella nostra cultura, ma non nella loro. Cresce ma non vince tanto, fino a quando restringe il campo delle arti a cui dedicarsi. Supera i 20 anni e finalmente arriva la ribalta che aspettava: la UFC.

Premessa utile: La UFC (Ultimate Fighting Championship) è un'organizzazione di arti marziali miste (MMA) statunitense. Le arti marziali miste, invece, sono lo sport a contatto pieno il cui regolamento consente l'utilizzo di tutte le tecniche sportive delle arti marziali (muay thai, judo) e degli sport di combattimento (lotta libera, grappling, pugilato, kickboxing).

In realtà, il passaggio alla UFC nasconde due sottostorie. La prima è una brutta vicenda giudiziaria con 11 processi, documenti di diritti sull'atleta e viaggi in macchina in Bielorussia per combattere. Anche una segregazione nella terra natale, con la risoluzione arrivata troppo tardi per i tempi del padre. "Ci fecero perdere tempo, però dopo la firma di mio figlio altri atleti russi hanno potuto firmare contratti".

La seconda storia, invece, ci parla del miglior vizietto del giovanotto di Sildi: il non saper perdere. Khabib non sa perdere, non vuole perdere ed arriva in UFC con un ruolino di 16 vittorie e 0 sconfitte. Impressionante.

UFC e cultura moderna

Entrando nella massima organizzazione mondiale, Khabib deve solo far vedere al mondo quello che suo padre conosce già benissimo. Chiude il 2012 con le prime vittorie, ma è nel 2013 che si prende la scena mondiale disintegrando Thiago Tavares in meno di due minuti.

È in top10 mondiale, e nel 2014 se la deve vedere con chi sta alcune posizioni sopra: Rafael Dos Anjos. Manda KO anche lui, festeggiando con la papakha, la tipica chioma bionda simbolo del popolo daghestano.

Khabib Nurmagomedov Credit Foto Getty Images

Poi tutto rischia di cambiare. Il Daghestano si rompe ginocchio e costola in rapida successione, e con il morale a terra pensa al ritiro. Problemi di motivazioni e soldi. Per un'atleta inattivo e non ancora sulla cresta dell'onda, spesso e volentieri i conti sono un esercizio duro da far quadrare. Tra staff, palestre, tasse e alimentazione, un combattente deve far fronte ad una serie di spese che molta gente non immagina. Proprio per questo, Khabib medita il ritiro. Il padre non ci sta, e lo sprona a rimettersi in careggiata.

Hai fatto sforzi enormi per arrivare dove sei. Non puoi arrenderti".

Il russo torna in pista, e nel novembre 2016 batte anche Micheal Johnson candidandosi fortissimamente per il titolo dei pesi leggeri. Lo esprime anche sui social.

A fine 2017 mette un altro tassello con la "performance of the night" contro Barboza. Scrive 25-0 sul tabellino e prepara il terreno per "la sfida delle sfide" contro McGregor. Il padrone contro l'aspirante al suo trono. Una smania tradotta in un astio che i due non fanno niente per nascondere. Eppure nel 2014 si volevano bene. Dalla maglietta-regalo alla foto insieme, fino agli insulti e ad un match che è salito alla ribalta della cronaca più per la rissa che ha generato che per la prestazione.

È il 6 ottobre del 2018, siamo alla T-Mobile Arena di Las Vegas e Khabib applica la sottomissione decisiva a McGregor. Vince, e poi si scaglia contro Dillon Danis (un membro dello staff di McGregor). Smuove una rissa che fa il giro del mondo, viene squalificato per 6 mesi e perde mezzo milione di dollari in multe.

Si ripresenta nel giugno 2019, dopo che perfino il padre ha sentito il dovere di scusarsi con McGregor, per affrontare Dustin Poirier ed unificare il titolo dei pesi leggeri. Vince, tanto per cambiare, e aggiorna lo score ad un vertigionoso 28-0. Avanti il prossimo.

Il prossimo ci conduce a due tappe del 2020, entrambe fondamentali. La prima è la più nera. All'inizio di Luglio, Khabib perde il padre. Il mentore che lo aveva cresciuto e motivato fin dal giorno 1, spingendolo al limite delle sue capacità umane, si spegne a causa del Covid.

"La gente dice che mi sono spinto troppo oltre con i miei figli, e così facendo li ho quasi distrutti. Hanno ragione. Sono stato troppo duro con loro, ma con l'infanzia che ho avuto, in cui ho dovuto lottare per ogni pezzo di pane, volevo dare ai miei figli una vita migliore. Se ho esagerato a spronare i miei figli è perché li amavo. Ogni padre ha un sogno per i suoi figli, e farà di tutto per trasformarlo in realtà". Questa è una frase di Mike Agassi, padre del leggendario Andre, nella sua autobiografia. Facile che la pensasse così anche Abdulmanap.

La seconda esperienza è la più dolce, ma altrettanto triste. È la sfida contro Justin Gaethje, che ci ricollega con l'inizio del racconto. Khabib stritola Gaethje, lo fa svenire e vince per la ventinovesima volta in carriera. Poi piange, abbraccia l'avversario e fa tutto quello di cui parlavamo sopra.

Khabib visibilmente commosso vince il 29esimo combattimento in carriera in UFC Credit Foto Getty Images

Cosa rimane di Khabib?

Insomma, ora che la luce sembra scendere, occorre parlare dell'eredità di Khabib. Un uomo venuto dalle montagne e capace di smuovere circa 16,5 milioni di dollari (questi i suoi guadagni nell'ultimo anno secondo Forbes). Un uomo capace di riscrivere i record dello sport e poi andarsene. Come Nico Rosberg, per prendere il paragone più recente. Il tedesco della Mercedes aveva deciso di andarsene dopo aver vinto il mondiale di F1, nobilitando il suo trionfo. Con Khabib è stato leggermente diverso, perché al contrario di Rosberg ha vinto per più anni, ma ugualmente intenso.

Il team Khabib posa per l'ultima volta con la UFC Credit Foto Getty Images

E' stato un'Atleta con la A maiuscola, capace di spezzare i suoi avversari con la tecnica del grappling (combattimento a terra), cavalcandoli e levandogli ogni tipo di respiro. Khabib è un orso dice Giovanni Bongiorno di UltimoUomo, e quale paragone più azzeccato per definire le geste del Daghestano. Questo 29-0 non riesce a fotografare la perfezione del russo, capace di dominare tutto tranne le sue emozioni. Il suo ritiro ha smosso l'ambiente, ma d'altronde una promessa è una promessa.

Arrivederci Khabib.

Tyson, dall’obesità al ritorno sul ring a 53 anni: l’ennesima vita di Iron Mike

MMA McGregor, un pugno al Coronavirus: il fighter dona 1,3 milioni alla sanità irlandese 13/04/2020 A 07:05