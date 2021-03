MMA

MMA: la storia travagliata di Francis Ngannou, dalla strada al tetto del Mondo

MMA - Il campione camerunese è diventato il nuovo re dei pesi massimi UFC. Ma la strada per il successo è stata lunga e travagliata. Scappato dal suo paese ha inseguito i suoi sogni. Con 100 euro in tasca è riuscito a realizzare il suo desiderio, quello di diventare qualcuno e dimostrare a chi non credeva in lui che ce l'avrebbe fatta.

