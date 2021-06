Marvin Vettori sfiderà Israel Adesanya nel match che metterà in palio il titolo mondiale dei pesi medi. Il fighter trentino potrebbe diventare il primo italiano cinque vittorie consecutive in UFC (la promotion più importante a livello globale) e ha più volte dimostrato il suo immenso talento, facendo capire di potersela giocare fino in fondo contro il fuoriclasse nigeriano. nel match che metterà in palio ilIl fighter trentino potrebbe diventare il primo italiano a impossessarsi del massimo scettro nella MMA (arti marziali miste). Il nostro portacolori si è ampiamente meritato la possibilità di fronteggiare il Campione del Mondo di questa categoria, visto che ha infilato(la promotion più importante a livello globale) e ha più volte dimostrato il suo immenso talento, facendo capire di potersela giocare fino in fondo contro il fuoriclasse nigeriano.

Le coordinate del match

Quella che andrà in scena sabato 12 giugno a Glendale (Arizona, USA) sarà una rivincita perché i due atleti si sono già fronteggiati in passato: era il 14 aprile 2018 quando il ribattezzato The Italian Dream venne sconfitto con verdetto non unanime e decisamente discutibile. Un esito controverso che comunque non ha abbattuto il 27enne, anzi lo ha fortificato perché da quel momento non ha più perso un incontro: 5 vittorie consecutive negli ultimi tre anni e rapida scalata del ranking UFC, dove ora occupa il terzo posto.

Il nativo di Mezzocorona è stato impeccabile da quando ha perso contro Adesanya e ora naturalmente spero di proseguire nella sua striscia positiva: il 14 luglio 2019 ebbe la meglio sul brasiliano Cezar Ferreira con verdetto unanime, il 12 ottobre 2019 regolò allo stesso modo lo statunitense Andrew Sanchez, il 13 giugno 2020 sottomise lo statunitense Karl Roberson (dopo 4’17” della prima ripresa), il 5 dicembre 2020 si inventò la magia contro il fuoriclasse svedese Jack Hermansson, lo scorso 10 aprile si procurò definitivamente la chance iridata annichilendo Kevin Holland (sostituto all’ultimo minuto di Darren Till).

Il palmares

Marvin Vettori combatte in UFC dal 20 agosto 2016 e nella massima promotion mondiale vanta 7 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte (l’altra risale al 30 dicembre 2016 contro il brasiliano Antonio Carlos Junior). In carriera, invece, vanta uno score complessivo di 17 successi, 4 sconfitte, 1 pareggio e ha vinto la cintura di campione dei pesi welter nella promotion Venator.

Marvin Vettori, l'Italian Dreamer che sogna il titolo in UFC

