Marvin Vettori si è conquistato sul campo, o meglio sul ring, la possibilità di sfidare il nigeriano Israel Adesanya, attuale Campione del Mondo della MMA. L’italiano dopo aver sconfitto in maniera netta Kevin Holland con verdetto unanime che recitava triplo 50-44, punta al bersaglio massimo.

Il 27enne nativo di Mezzocorona grazie al successo contro lo statunitense è salito al 3° posto nel ranking mondiale. A pochi giorni di distanza dalla sua roboante vittoria si cominciano già ad avanzare ipotesi sulla possibile sfida contro Adesanya.

Ariel Helwani di Espn ha lanciato la notizia secondo la quale il match si potrebbe svolgere già a giugno. Il Campione del Mondo vorrebbe combattere a inizio estate ma il first contender Robert Whittaker sembra non essere disposto a farlo. Ecco che si potrebbe fare largo l’ipotesi Vettori.

L’azzurro è reduce da ben cinque vittorie consecutive, e la sua ultima sconfitta risale proprio all’incontro con Adesanya, sconfitta avvenuta per una split decision molto discussa. Secondo l’accreditata fonte statunitense le parti starebbero discutendo su modalità e tempi di organizzazione dell’evento.

Resta l’incognita Whittaker che, se dovesse confermare la sua intenzione di non combattere tra poco meno di due mesi, lascerebbe spazio ad altri e il primo della lista non può che essere il nostro Vettori. Dal canto suo l’italiano non si lascerebbe scappare di certo l’occasione per salire sul tetto del mondo.

