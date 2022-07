MMA

Power of Sport: Molly McCann, la lottatrice UFC che ha battuto la paura del coming-out

Nel nuovo episodio di Power of Sport, andiamo a conoscere Molly McCann. La lottatrice UFC ha dovuto affrontare un'infanzia e un'adolescenza molto difficili per problemi familiari e ha trovato riparo nello sport. Ma sono occorsi tanti anni perché riuscisse a battere la sua ultima e più grande paura, quella del coming-out per dichiarare la sua omosessualità.

