Qui un ‘tale padre, tale figlio’ cade proprio a pennello. In queste ore hanno fatto il giro del web gli scatti del campione UFC Conor McGregor mentre si allena con uno sparring partner d’eccezione: il piccolo Conor McGregor Jr di tre anni.

Il figlio dell’ex campione dei pesi leggeri e pesi piuma UFC ha già un profilo Instagram con più di 200mila followers – pur essendo privo di post - era in compagnia del primogenito di Cian Cowley , compagno d’allenamento di McGregor. Da qui il simpatico siparietto con i due piccoli stati coinvolti negli esercizi con i loro padri.

L'irlandese, che appare in ottima forma nonostante sia lontano dalle scene da gennaio 2020, sta preparando il suo ritorno in campo contro Dustin Poirier fissato per il 23 gennaio 2021. Quello contro l’americano è un rematch del 2014 , con l’irlandese che sconfisse “The Diamond” con un KO dopo 1 minuto e 46 secondi.