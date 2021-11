Motocross

Cairoli dopo l'ultimo GP della carriera: "E' stato un bellissimo viaggio. Ci vediamo più avanti"

MOTOCROSS - Ha sperato di chiudere l'ultimo gran premio della propria vita nel mondiale Motocross con un risultato migliore ma ciò non intacca per nulla l'affetto e la voglia di festeggiarlo accorso in massa a Mantova per festeggiarlo e celebrarlo. Queste le sue parole dopo la gara: "E' stato un bellissimo viaggio, speravo in un altro risultato ma non posso che ringraziare tutti".

