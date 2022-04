Motocross

Gajser batte Coldenhoff in gara-1: gli highlights

MOTOCROSS - Tim Gajser non si ferma mai e si aggiudica gara-1 del Gran Premio del Trentino, quinto appuntamento del Mondiale MXGP 2022. Sul tracciato di Pietramurata lo sloveno della Honda ha battagliato con Glenn Coldenhoff per due terzi della manche, prima di affondare l’attacco decisivo sull’olandese per andare a prendere di forza il successo.

