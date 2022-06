Motocross

GP Francia: Glenn Coldenhoff vince gara 2, ma il Gran Premio è di Jeremy Seewer

GP FRANCIA - Glenn Coldenhoff si impone in gara 2 sulla pista di Ernée e centra il primo successo di manche della sua stagione, ma è Jeremy Seewer ad aggiudicarsi la vittoria overall, grazie al trionfo in gara 1, del Gran Premio di Francia 2022, decimo appuntamento stagionale del Mondiale di motocross della classe MXGP.

00:01:48, 42 minuti fa