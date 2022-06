Motocross

GP Indonesia, Prado ci prova ma Gajser vince anche gara-2: gli highlights

MOTOCROSS - Tim Gajser non fa sconti e conquista anche gara-2 nel GP di Indonesia. Lo sloveno allunga così nella classifica mondiale. Lo spagnolo Jorge Prado lo fa sudare e chiude secondo e non lontano. Terzo posto per Romain Febvre. Questi gli highlights della prova.

00:01:19, 16 minuti fa