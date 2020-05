La tappa di Imola rinviata a data da destinarsi, si riparte ad agosto in Russia?

Dal nostro partner OAsport.it

Bisognerà aspettare almeno fino ad inizio agosto per poter ammirare nuovamente le gesta dei protagonisti del Mondiale Motocross, alla luce delle ultime modifiche introdotte per quanto riguarda il calendario della stagione 2020. L’emergenza sanitaria globale legata al Coronavirus continua a stravolgere un campionato che a questo punto potrebbe ricominciare il 2 agosto a Orlyonok con il Gran Premio di Russia, mentre purtroppo sono stati annullati definitivamente i round previsti inizialmente a Maggiora (Gran Premio d’Italia) il 19 luglio e a St. Jean d’Angely (GP di Francia) il 28 giugno.

Alcuni eventi sono già stati ricollocati in calendario, come per esempio i Gran Premi di Lettonia e Belgio, in programma rispettivamente il 9 agosto ed il 25 ottobre, altri invece sono stati semplicemente rinviati a data da destinarsi. Tra questi figura anche il Gran Premio dell’Emilia-Romagna, da disputare sul tracciato di Imola, che originariamente sarebbe dovuto andare in scena nel fine settimana del 19-20 settembre. Oltre alla tappa imolese, sono stati posticipati a data da destinarsi anche i Gran Premi di Germania e Repubblica Ceca per un calendario pieno di incognite e completamente rivoluzionato.

