Motocross

Motocross - Benistant vince gara-1 in Repubblica Ceca, Geerts nuovo leader in MX2

MOTOCROSS - Thibault Benistant centra la terza vittoria di manche stagione e si impone in gara-1 del Gran Premio di Repubblica Ceca 2022, valido come tredicesimo round dell’anno per quanto riguarda il Mondiale Motocross nella classe MX2.

00:02:25, un' ora fa