Motocross

Motocross, Cairoli è 2° dopo una rimonta mostruosa in Turchia! Vince Herlings

MOTOCROSS - La prima manche del Gran Premio di Afyon 2021 è andata in archivio per la MXGP con la vittoria di Jeffrey Herlings in volata su Tony Cairoli al termine di uno dei finali di gara più spettacolari ed entusiasmanti degli ultimi anni. Doppietta KTM dunque in gara-1, mentre completa il podio la Honda con la terza piazza dello sloveno Tim Gajser.

00:01:58, 34 minuti fa