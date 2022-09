Motocross

Motocross delle nazioni 2022 - Francia vince gara-3, ma trionfano gli Stati Uniti in casa: invasione dopo l’arrivo

MOTOCROSS - La vittoria di Renaux in gara-3 non basta: gli Stati Uniti sono i nuovi campioni del Motocross delle Nazioni grazie ad una vittoria e due podi. Trionfo in patria sulla pista RedBud di Buchanan e invasione dei tifosi subito dopo la fine della corsa. Per l'Italia campionessa uscente tanta sfortuna nella prova finale e quarto posto complessivo in classifica.

00:02:00, 35 minuti fa