Motocross

Motocross delle nazioni 2022: Tomac regala gara-1 agli Stati Uniti, Tony Cairoli buoni 7° al ritorno

MOTOCROSS - Nella prima prova sulla RedBud, Eli Tomac comanda per tutta la gara e porta subito avanti i padroni di casa statunitensi in classifica. Dietro di lui il belga Geerts e il francese Renaux. Per l’Italia buona la prima al ritorno dalle corse di Tony Cairoli, capace di risalire dall’11° al 7° posto; più in difficoltà il compagno di nazionale Andrea Adamo, rimontato fino a 15°.

00:01:11, 25 minuti fa