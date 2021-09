19 anni dopo Bellpuig 2002, l’Italia torna a vincere il Motocross delle Nazioni! Tony Cairoli, Mattia Guadagnini e Alessandro Lupino regalano al movimento azzurro il terzo trionfo della storia in una delle manifestazioni più spettacolari e prestigiose del motorsport globale, trionfando davanti al pubblico italiano presente al “Tazio Nuvolari” di Mantova al termine di una giornata infernale dal punto di vista del meteo.

Decisivo il risultato di gara-3, riservata alle categorie MXGP e Open, con il secondo posto di un fantastico Cairoli (che sfata il tabù Nazioni proprio all’ultimo tentativo) ed il 17° di Alessandro Lupino, penalizzato di 10 posizioni per aver tratto vantaggio uscendo fuori dal tracciato in partenza. A conti fatti, è stato determinante il sorpasso del “Lupo” ai danni del lituano Karlis Sabulis nelle battute conclusive della manche per la settima posizione in pista.

L‘Italia si è imposta nella classifica generale per un solo punto sull’Olanda, a cui non è bastato un mostruoso Jeffrey Herlings (dominatore assoluto con quasi 1′ di margine sul secondo) ed un notevole terzo posto di Glenn Coldenhoff per completare la rimonta e difendere il titolo ottenuto due anni fa ad Assen.

L'Italia vince l'MXGP Nazioni: Cairoli-Lupino-Guadagnini eroi

Completa il podio della 74ma edizione del Motocross delle Nazioni la Gran Bretagna, staccata di sole due lunghezze dall’Italia (e di un punto dagli Oranje) dopo la quarta piazza di Ben Watson e la sesta di Shaun Simpson nella run decisiva.

Fuori dalla top3 una buona Russia, quarta a 5 punti dal podio, e, soprattutto, la Francia. I transalpini erano diventati i grandi favoriti dopo gara-1, ma il ritiro di Tom Vialle nella seconda manche ed il 19° posto di Boisrame sempre in gara-2 li hanno relegati in quinta piazza assoluta con 13 punti di distacco dalla testa.

