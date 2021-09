Partenza in salita per l’Italia nella Finale A del Motocross delle Nazioni 2021, in corso di svolgimento al “Tazio Nuvolari” di Mantova. In gara-1, riservata alle categorie MXGP e MX2, Mattia Guadagnini ha conquistato una quinta posizione preziosissima mentre il nove volte campione iridato Tony Cairoli si è dovuto accontentare di un pessimo 21° posto a causa di due cadute.

Al termine della prima manche, vinta dal danese Thomas Kjer Olsen, la Francia si trova al comando della classifica generale provvisoria della manifestazione a quota 11 punti grazie alla seconda piazza di uno strepitoso Tom Vialle (MX2) e ad una solida nona posizione portata a casa da Benoit Paturel (MXGP).

Distacchi già importanti per le inseguitrici, a partire dal Belgio 2° con 23 punti in seguito al sesto posto di Cyril Genot e al 17° di Liam Everts (figlio di Stefan, 10 volte campione del mondo). Completa il podio overall dopo gara-1 la Gran Bretagna (25 punti) di Ben Watson e Conrad Mewse, rispettivamente 3° e 22°.

La Nazionale italiana occupa attualmente la quarta piazza del Nazioni a -15 punti dalla vetta, ma il gioco degli scarti (non verrà preso in considerazione il peggiore dei 6 piazzamenti ottenuti nell’arco delle 3 gare) potrebbe ancora rimescolare le carte in tavola.

Situazione già quasi compromessa per i campioni in carica dell’Olanda: Glenn Coldenhoff, coinvolto in una caduta in partenza insieme a Cairoli, ha recuperato fino al 15° posto, mentre Roan Van De Moosdijk ha chiuso in 18ma posizione calando progressivamente alla distanza. Gli Oranje adesso potranno però andare all’attacco nelle prossime due manche con Jeffrey Herlings, schierato nella categoria Open.

