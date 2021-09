Jeffrey Herlings ha vinto la gara-2 del Motocross delle Nazioni, quella che prevede la partecipazioni della categoria Open e della MX2. L’olandese era il grande favorito della vigilia sulla sabbia dura del tracciato intitolato a Tazio Nuvolari e non ha deluso le aspettative: l’attuale leader del Mondiale MXGP ha preso il largo già dalle prime battute di gara e poi ha fatto il vuoto, tagliando il traguardo con addirittura 49.1 secondi di vantaggio sullo svizzero Valentin Guillod e 50.4 secondi sull’austriaco Rene Hofer. A oltre un minuto si sono piazzati il belga Brent van Doninck e il tedesco Henry Jacobi.

Il nostro Mattia Guadagnini ha pagato a caro prezzo una caduta quando si trovava in terza posizione e ha concluso così in sesta piazza, appena davanti all’altro azzurro Alessandro Lupino. Sprofondano la Gran Bretagna (Shaun Simpson 12mo, Conrad Mewse 15mo) e la Francia (Mathys Boisrame 19mo, Tom Vialle ritirato), malissimo l’olandese Roan van de Moosdijk (20mo).

L’eccellente prova solida di squadra permette all’Italia di balzare in testa alla classifica generale! La nostra Nazionale conduce con 39 punti, uno in meno di Belgio (40), ben 12 di margine su Gran Bretagna e Russia (51), +15 sull’Olanda (54). Alle ore 16.08 scatterà la decisiva gara-3, Tony Cairoli tornerà in pista dopo la sfortunata gara-1 e dovrà cercare il colpaccio nella prova aperta a MXGP e Open.

LA CRONACA DI GARA-2 DEL MOTOCROSS DELLE NAZIONI

Gli italiani partono benissimo: Guadagnini è quinto, appena davanti a Lupino. Herlings prende immediatamente il comando delle operazioni, mentre il francese Vialle va in difficoltà e scivola in 23ma piazza. Guadagnini è in forma smagliante, riesce a superare van Doninck e si issa in quarta posizione dopo cinque minuti: in quel momento l’Italia è addirittura prima nella classifica generale virtuale!

Nel frattempo Hofer impone un grandissimo ritmo e si getta all’inseguimento di Herlings, mentre Vialle cade e si ritira, complicando così la vita alla Francia. L’Italia sogna in grande quando Guadagnini conquista la terza posizione sfruttando un grosso errore di Hofer, ma l’azzurro cade quando mancano 19 minuti alla bandiera a scacchi e scivola al settimo posto, mentre Lupino occupa la quinta posizione, salvo poi subire il sorpasso dal tedesco Henry Jacobi a una dozzina di minuti dal termine.

La nostra Nazionale resta virtualmente in testa alla classifica virtuale, anche nel momento più critico della gara centrale del Motocross delle Nazioni: +3 sul Belgio, che si aggrappa saldamente al fuoriclasse Herlings, sempre al comando con addirittura 20.7 di vantaggio sullo svizzero Valentin Guillod, 24.7 sull’austriaco Rene Hofer e 27.3 sul belga Brent van Doninck. Guadagnini sorpassa Lupino per il sesto posto. Le posizioni sono ormai cristallizzate, negli ultimi dieci minuti non succede nulla di rilevante nella zona calda e si arriva in quest’ordina all’arrivo.

