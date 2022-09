Motocross

Motocross delle Nazioni - Mattia Guadagnini sogna, poi è 3°: rivivi il podio dell'Italia in gara-2

MOTOCROSS DELLE NAZIONI - In una gara-2 dal meteo variabile splende Mattia Guadagnini: l’azzurro è in testa per la prima metà di gara battagliando serratamente, ma alla fine l’australiano Jett Lawrence (vincitore della prova) e lo statunitense Chase Sexton lo passano. Arriva comunque un podio prezioso per l’Italia che la fa salire di classifica e consente di giocarsela ancora.

00:02:30, 36 minuti fa