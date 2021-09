A distanza di oltre 6 anni dall’ultima volta (GP di Germania 2015), Kiara Fontanesi firma una fantastica doppietta sulla pista di Afyonkarahisar e si impone con grande autorità nel Gran Premio di Afyon 2021, valido come quarto appuntamento stagionale del Mondiale Motocross al femminile.

La fuoriclasse emiliana, dopo aver pareggiato i conti sabato scorso con la rivale neozelandese Courtney Duncan (47 punti a testa nel GP di Turchia), è stata in grado quest’oggi di aggiudicarsi entrambe le manche battagliando fino all’ultimo giro per la vittoria con la leader del campionato.

In gara-1 Fontanesi si è presa la prima posizione nel corso del giro di apertura per poi conservarla fino al traguardo, dovendo però respingere al mittente gli attacchi di una scatenata Duncan. Soli 50 millesimi hanno separato le due avversarie, protagoniste di un ultimo giro meraviglioso in cui la portacolori di GasGas si è presa la rivincita della sconfitta in volata rimediata nella seconda manche del round precedente.

Fontanesi ha poi completato l’opera in gara-2, conquistando l’holeshot in partenza ed imponendo un ritmo strepitoso per tutta la run. Duncan, nonostante una caduta al nono giro che le ha fatto perdere una dozzina di secondi, ha ripreso la sei volte campionessa iridata proprio negli ultimi minuti ingaggiando l’ennesimo duello corpo a corpo per la vittoria. La neozelandese di Kawasaki ha commesso però una sbavatura a poche curve dal traguardo in un tentativo di sorpasso, dovendosi così accontentare della piazza d’onore a 1″428 dalla vincitrice.

Courtney Duncan si conferma comunque in vetta al Mondiale WMX 2021 con un margine di 9 punti su Fontanesi, 28 su Nancy Van De Ven e 32 su Shana Van der Vlist quando mancano due tappe al termine della stagione. Ultimi due GP del campionato in programma nella seconda metà di ottobre in Spagna e a Pietramurata.

