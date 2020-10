Il Mondiale Motocross 2020 è ormai agli sgoccioli, con l’ultimo trittico stagionale in programma a Pietramurata durante la prossima settimana (1-4-8 novembre), ma c’è un grande protagonista che non ha potuto gareggiare nelle ultime settimane causa infortunio e che si sta già preparando in vista del 2021. Stiamo parlando di Jeffrey Herlings , leader e dominatore del campionato nella classe MXGP con 60 punti di margine sul primo inseguitore fino al momento della sua terribile caduta nelle prove libere del GP di Faenza , che lo ha estromesso di fatto dalla lotta per il titolo.

"Non sentivo niente. Muovevo solo il collo e la testa, un po’ le dita, ma per mezz’ora nient’altro. Pensavo già alla sedia a rotelle… – ricorda il fuoriclasse olandese a mxgp.com – Nel giro di un’ora però mi sono sentito come nuovo. Alle quattro di domenica pomeriggio sono uscito dall’ospedale camminando. Potevo tornare a guidare tre settimane dopo l’incidente, ma volevo sistemare un problema al piede che ho risolto la scorsa settimana. Comincia a sentirsi meglio ogni giorno. Ci vuole un po’ di tempo per riprendersi e dovrei tornare tra quattro settimane, ma non c’è fretta.