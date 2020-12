A quasi tre mesi e mezzo di distanza dal terribile incidente di Faenza, Jeffrey Herlings è finalmente tornato ad allenarsi sulla moto da cross per provare a presentarsi al via del Mondiale Motocross 2021 nelle migliori condizioni possibili. Il fuoriclasse olandese avrà ancora tre mesi a disposizione per raggiungere uno stato di forma accettabile in vista del primo round stagionale, in programma a Muscat per il GP dell’Oman il 3 aprile.