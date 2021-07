Jeffrey Herlings (KTM) si aggiudica gara-2 del Gran Premio d’Italia, terzo appuntamento del Mondiale MXGP 2021, e centra anche il successo generale. Sul tracciato di Maggiora (NO), dopo gara-1 che ha visto un andamento lineare con pochi sorpassi ed emozioni, la pioggia si presenta pochi istanti prima del via, per scompigliare le carte in tavola in maniera notevole. , terzo appuntamento del Mondiale MXGP 2021,, per scompigliare le carte in tavola in maniera notevole.

Da questo complicato scenario emerge, come detto, l’olandese Jeffrey Herlings, abile a vincere il duello diretto con il connazionale Glenn Coldenhoff (Yamaha) che chiude a 6.9 di distacco dopo aver condotto a lungo la manche. Sul podio uno straordinario Tony Cairoli (KTM) terzo a 29.0 che, nonostante abbia corso le fasi finali della gara senza occhiali protettivi, supera il tedesco Henry Jacobi (Honda) che chiude poi al quinto posto a 31.7.

In quarta posizione, infatti, troviamo il lettone Pauls Jonass (GasGas) a 31.2, sesta per il leader della classifica generale, lo sloveno Tim Gajser (Honda), mai della partita in questa gara-2, a 32.8 di distacco, quindi settima per lo spagnolo Jorge Prado (KTM) a 46.7. Si classifica all’ottavo posto lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha) a 52.0, quindi è nono Alessandro Lupino (KTM) a 1:09, con il belga Jeremy Van Horebeek decimo a 1:13. Solamente dodicesimo il francese Romain Febvre (Kawasaki) a 1:23, quindi ventesimo Ivo Monticelli (Kawasaki) a un giro, davanti ad Alberto Forato (Gas Gas). Si ferma in ventisettesima posizione Edoardo Bersanelli (Yamaha) a 2 giri, mentre è trentunesimo ed ultimo Morgan Lesiardo (Honda) a 14 giri.

A questo punto la classifica generale diventa cortissima. Davanti a tutti rimane Tim Gajser con 124 punti, ma Jeffrey Herlings si porta a 118 a sole 6 lunghezze, quindi è terzo Romain Febvre a 107, con Tony Cairoli splendido quarto con 105.

LA GARA

Al via lo scatto migliore è di Glenn Coldenhoff che prende l’holeshot per primo, davanti a Herlings, Jacobi, Cairoli e Prado, mentre Febvre è nono con Gajser che è solamente 11°. La pioggia rende il terreno particolarmente fangoso ed i piloti sono chiamati ad un grande sforzo.

I distacchi si fanno subito amplissimi, con Coldenhoff che guida con 3.5 su Herlings, 4.6 su Jacobi e 8.5 su Cairoli quarto. Prado accusa già 10.3, Jonass 12.4, quindi Febvre settimo a 13.1, mentre Gajser è imbottigliato in decima posizione a 18.9. Dopo 10 minuti di gara, Coldenhoff riesce a tenere a distanza (3.7 secondi) Herlings, quindi Jacobi tiene duro in terza posizione a 4.7. Quarto Tony Cairoli distante già 9.6, mentre Gajser annaspa a 26.2 in decima posizione, con Febvre settimo a 18.7.

La gara prosegue nel fango, ma senza colpi di scena particolari. Coldenhoff rimane al comando, ma Herlings si avvicina e si porta sotto i 2 secondi distacco, con Jacobi ormai distantissimo a 11.9. Quarto Cairoli a 15.3, con Prado quinto a 17.9. Gajser finalmente ingrana e si porta in settima posizione a 26.6, con Febvre nono a 39.8 davanti a Lupino decimo a 46.

Cairoli con il passare dei minuti inizia a mettere il suo mirino su Jacobi, che perde terreno dai primi della classe. Parte la battaglia con il tedesco che risponde colpo su colpo, ma è davanti che succede qualcosa di importante, dato che Herlings infila Coldenhoff a pochi minuti dalla fine e scappa verso il successo. Cairoli, invece, soffre per colpa della perdita degli occhiali protettivi e deve combattere con il fango sparato dalle moto che lo precedono. Nonostante le difficoltà Cairoli non molla di un millimetro e attacca Jacobi, andando ad acciuffare il terzo posto a due giri dalla conclusione.

