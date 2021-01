Lutto del mondo del motocross: il campione belga Joel Robert è morto a 77 anni in seguito a un'infezione da Covid-19. A quanto riportano i media locali, l'ex pilota era ricoverato in ospedale a Charleroi da qualche giorno a causa di un attacco cardiaco.

Joel, nato il 26 novembre 1943 a Chatelet, in Vallonia, in carriera ha vinto sei titoli mondiali in 250 cc tra il 1964 e il 1972 ed era considerato una delle leggende del motocross in Belgio insieme a Georges Jobé, Joel Smets, Stefan Everts e André Malherbe. Aveva stabilito un record di 50 vittorie nei GP, primato che ha retto più di 30 anni, prima di essere battuto proprio dal suo connazionale Stefan Everts. Con il Belgio vinse anche il motocross delle nazioni nel 1969 e dal 2000 Robert è stato inserito nella Motorcycle Hall of Fame dell'American Motorcyclist Association.