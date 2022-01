Dalla Formula 1 al Mondiale di motocross il passo è davvero breve. Il ritiro dalle monoposto sembra non essersi fatto sentire per Kimi Raikkonen: il finlandese è già partito con una nuova avventura. Le sue parole qualche giorno fa su Instagram erano state chiare: "Non è un segreto, una delle mie grandi passioni nella vita da molti anni è stato il motocross. Ma questa squadra non è quello che potresti chiamare un hobby. È un progetto molto serio e aspiriamo a ottenere i migliori risultati. Ora potrò dedicare più tempo a questo progetto, specialmente da un punto di vista strategico, sfruttando la mia esperienza nell’organizzazione”.

Ora è arrivata l’ufficialità: il finnico sarà team principal della Kawasaki Racing in MXGP. Primo appuntamento iridato a Matterley Basin (Regno Unito) il 19-20 febbraio. I piloti della squadra nipponica saranno il francese Romain Febvre e l’inglese Ben Watson.

Ad

Motocross Tragedia in allenamento: muore a 24 anni Marco Celotto 25/12/2021 A 17:29

Ciao Raikkonen, l'ultimo campione del mondo della Ferrari

Motocross 100 km dei Campioni: a Marini l’Americana, 2° Valentino Rossi 05/12/2021 A 13:55