Tim Gajser bisserà il successo iridato ottenuto nel 2020? Jeffrey Herlings riuscirà a stare lontano dagli infortuni e tornare il padrone della tabella rossa? Quel meraviglioso fuoriclasse che risponde al nome di Tony Cairoli , nonostante i 35 anni, riuscirà ad essere ancora un pretendente per il titolo iridato? Questi e molti altri saranno gli interrogativi che animeranno il mondiale MXGP 2021 che si preannuncia equilibrato e pronto a regalare spettacolo ed adrenalina pur in una stagione che, ci si augura in misura minore rispetto al 2020, sarà ancora condizionata dalla pandemia mondiale che ha obbligato piloti ed organizzatori a ritardare a giugno lo start della stagione e a stravolgere più e più volte il calendario.

Anche quest’anno, basterà accendere la tv e sintonizzarsi sui canali di Eurosport (canale 211 del bouquet di Sky e su DAZN). La copertura totale di tutti i round del mondiale MXGP e delle altre classi sarà fruibile in live streaming su Discovery+ ed Eurosport Player (disponibili anche su TIM Vision e Prime Video Channels), su Smart tv e su tutti i tuoi device mobile. Anche in questo 2021 a farvi compagnia ci saranno Pietro Balzi e Fabio Momina.

Con Eurosport Player potrai seguire quindi tutti i Gran Premi e i round con un'offerta unica nel suo genere.

Il calendario della stagione 2021

Al netto dell’emergenza Coronavirus che ha scompaginato i piani degli organizzatori, il calendario prevede 19 round con l’avvio in Russia il 13 giugno. Tre appuntamenti previsti sul suolo italiano, il 3 e 4 luglio sul leggendario circuito di Maggiora andrà in scena il Gran Premio d'Italia, nel mese di settembre farà il proprio debutto il Gran Premio di Sardegna di Riola Sardo mentre a fine ottobre sulla pista di Arco di Trento si svilupperà il GP del Trentino. Nell'ultimo weekend di settembre sul tracciato di Mantova andrà anche in scena il Monster Energy FIM Motocross delle Nazioni.

Di seguito tutte le date aggiornate

13 giugno MXGP Russia 27 giugno MXGP Gran Bretagna 4 luglio MXGP Italia 11 luglio MXGP Lettonia 18 luglio MXGP Olanda 25 luglio MXGP Rep. Ceca 1 agosto MXGP Fiandre 15 agosto MXGP Svezia 22 agosto MXGP Finlandia 5 settembre MXGP Turchia 19 settembre MXGP Sardegna 26 settembre Motocross delle Nazioni 3 ottobre MXGP Germania 10 ottobre MXGP Francia 17 ottobre MXGP Spagna 24 ottobre MXGP Portogallo 31 ottobre MXGP Trentino 14 novembre MXGP Argentina 28 novembre MXGP Asia 5 dicembre MXGP Indonesia

