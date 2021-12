È morto Rene Hofer: il 19enne pilota austriaco di motocross è stato travolto da una valanga sabato pomeriggio nel distretto di Lungau, in Austria. Il giovane si trovava in compagnia di un'altra decina di amici, impegnato sugli sci in un fuori pista. Hofer e altre 7 persone sono stati travolti a quota 2.400 metri. Sepolti da un fronte di oltre 4 metri di neve, un totale di 3 persone non ce l’hanno fatta. Hofer appunto, e altri due giovani corridori austriaci: Michael Weissmann e Bastian Wolf.

Hofer, che avrebbe compiuto 20 anni il prossimo 4 gennaio, era pilota per la Ktm con cui nel 2016 si era laureato campione d'Europa nella classe 85 cc. Pilota stabile del motomondiale dall'anno successivo, per lui c’era stata anche la presenza nel Motocross delle Nazioni, dove ha portato l’Austria all’8° posto assoluto.

Nel 2020 Hofer era scampato a un brutto incidente durante il Gran Premio di Lituania, quando aveva subito una brutta frattura al braccio sinistro appena al di sotto della spalla: trasportato da Riga, era stato operato a lungo e costretto a ritirarsi dalla stagione.

Domenica mattina la Ktm ha espresso il suo cordoglio: “Vai in pace, piccolo Rene. È una tragedia per la tua famiglia, per la tua famiglia Ktm e per la comunità dell'Mxgp. Sarai sempre ricordato come il ragazzo felice che eri. Riposa in pace”.

