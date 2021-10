Motocross

Motocross, MXGP - Herlings: "Difficile battere Febvre, sono andato del mio ritmo e ho vinto"

MXGP, MOTOCROSS - Grande prova di forza per il pilota olandese che si è imposto in gara-2 ed è il leader del Mondiale davanti a tutti. Herlings ha spiegato il perché ha subito quel sorpasso da Febvre a metà gara e come ha fatto poi a rimontarlo e a batterlo.

00:00:42, 19 minuti fa