Motocross MXGP, il calendario 2020: si riparte il 2 agosto e non ci si ferma più fino a novembre

Diramato il calendario provvisorio del Mondiale MXGP 2020 da completare quando si potranno riprendere le competizioni sportive: il motocross riparte il 2 agosto dalla Russia, mentre è il 4 ottobre la data prescelta per il GP del Trentino a Pietramurata, infine è ancora da definire l’inserimento del GP dell’Emilia Romagna ad Imola. Si chiude il 29 novembre.

Qualche giorno fa Tony Cairoli aveva commentato così l’avvicinarsi del momento di tornare in sella in competizione: “Diciamo che questo stop forzato a causa dell’epidemia può servirmi per recuperare meglio dall’infortunio alla spalla destra che si fa ancora sentire. Oltre alla lussazione, ho avuto una lesione quasi completa dei tendini del bicipite e soprattutto del tricipite, un muscolo di spinta che serve tantissimo in staccata sulle buche. Il braccio destro funziona al trenta per cento. Purtroppo la riabilitazione è stata molto lunga, ho impiegato due mesi per essere in grado di disputare in gara, dovendo saltare necessariamente anche gli Internazionali d’Italia, e ancora adesso riesco a esprimermi meno della metà di quello che facevo prima. Il motocross è uno dei dieci sport più duri al mondo: me l’ha detto perfino chi fa triathlon”.

C’è voglia di tornare alle gare: “Quando torneremo a correre, spero che sarò più vicino al top. Il mio obiettivo, a 34 anni, è continuare a gareggiare ancora per qualche stagione. Sono in scadenza di contratto, ho voglia di restare dove sono e non credo ci saranno problemi al riguardo. Di sicuro punto a rinnovare per un anno, poi vedremo in base a come andranno le gare e alla mia forma fisica. Non penso al decimo titolo, ma piuttosto a tornare a divertirmi nel guidare una moto come facevo a inizio 2019. La motivazione non manca. Il mio sogno è correre una gara del Mondiale Rally Wrc, quando smetterò con il motocross. Ho provato la Toro Rosso di Formula 1 al Red Bull Ring ed è stato incredibile, ma lo sterrato è il massimo”.

L’allenamento dell’azzurro in quarantena è stato comunque proficuo: “Ho passato le ultime settimane nell’altra casa che ho in Belgio, dove ho potuto allenarmi un po’. Lì c’è un vero circuito privato, ma il problema in questo momento è l’eventualità di dovere andare in ospedale se ti fai male”.

Il calendario provvisorio del Mondiale MXGP 2020

02 Agosto MXGP of Russia Orlyonok

09 Agosto MXGP of Latvia Kegums

16 Agosto MXGP of Sweden Uddevalla

23 Agosto MXGP of Finland KymiRing

06 Settembre MXGP of Turkey Afyonkarahisar

13 Settembre MXGP of China Shanghai

20 Settembre MXGP da definire

04 Ottobre MXGP of Trentino Pietramurata

11 Ottobre MXGP of Spain Xanadú – Arroyomolinos

18 Ottobre MXGP of Portugal Agueda

25 Ottobre Monster Energy MXGP of Belgium Lommel

01 Novembre MXGP of Indonesia Jakarta

08 Novembre MXGP of Asia (Indonesia)

22 Novembre MXGP of Patagonia Argentina Neuquen

29 Novembre MXGP da definire

DA DEFINIRE

MXGP of Emilia Romagna (ITA) Imola

MXGP of Czech Republic Loket

MXGP of Germany Teutschenthal

DA CONFERMARE

27 Settembre Monster Energy FIM MXoN Ernee (Francia)

