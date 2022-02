Dalla Gran Bretagna inizia il Mondiale Motocross 2022. MXGP ed MX2 si apprestano a dare battaglia in quel di Matterley Basin, località che Lo spettacolo è assicurato a pochi mesi dall’epilogo di un 2021 semplicemente unico con una lotta ad armi pari per il successo finale con il successo dell’olandese Jeffrey Herlings. L’alfiere di KTM, nuovo #1 del gruppo, cerca conferme in un stagione che non vedrà più in azione il nostro Tony Cairoli. Scorrendo il calendario la prima competizione italiana sarà a Mantova (GP Lombardia). si apprestano a dare battaglia in quel di, località che apre un calendario che vede ben tre appuntamenti nel Bel Paese che resta protagonista nei piani della serie.L’alfiere di KTM, nuovo #1 del gruppo, cerca conferme in un stagione che non vedrà più in azione il nostro Tony Cairoli.

Ad

Ad aprile ci si sposterà a Pietramurata per il GP del Trentino, mentre a maggio si svolgerà a Riola Sardo il Gran Premio della Sardegna. A differenza del 2021 non ci sarà il Gran Premio delle Nazioni che è previsto negli Stati Uniti d’America. Resta da definire l’ultima manifestazione del calendario 2022, round previsto per il 18 settembre. Non vi sono in calendario dei doubleheader, format che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi due anni in seguito all’emergenza sanitaria.

Motocross La nuova vita di Raikkonen: riparte dal motocross 29/01/2022 A 15:29

Cairoli: "E' stato un bellissimo viaggio. Ci vediamo più avanti"

TUTTE LE DATE DELLA MXGP 2022

20 febbraio – Gran Bretagna (Matterley Basin)

06 marzo – Lombardia (Mantova)

20 marzo – Argentina (Villa La Angosgtra)

3 aprile – Portogallo (Agueda)

10 aprile – Trentino (Pietramurata)

24 aprile – Lettonia (Kegums)

1 maggio – Russia (Orlyonok)

15 maggio – Sardegna (Riola Sardo)

29 maggio – Spagna (Intu Xanudù-Arroyomolinos)

05 giugno – Francia (Ernee)

12 giugno – Germania (Teutschental)

26 giugno – Indonesia (Samota-Sumbawa)

03 luglio – Jakarta (Jakarta)

17 luglio – Repubblica Ceca (Loket)

24 luglio – Fiandre (Lommel)

07 agosto – Svezia (Uddevalla)

14 agosto – Finlandia (Kymiring)

21 agosto – Charente (St Jean d’Angely, Francia)

04 settembre – Turchia (Afyonkarahisar)

18 settembre – TBC

25 settembre – GP delle Nazioni (USA)

I favoriti

Iniziamo con Jeffrey Herlings. Il campione in carica è prontissimo a rimettere in palio il suo titolo. Dopo un successo clamoroso con una rimonta finale davvero incredibile, il portacolori della KTM cercherà il successo in back-to-back con due imperativi: evitare gli infortuni che lo hanno condizionato in maniera massiccia nelle ultime annate e, in secondo luogo, sfruttare il suo immenso talento su ogni tipo di fondo, dal compatto al sabbioso.

Il rivale numero uno non potrà che essere Tim Gajser. Il campione del 2020 parte con il dente avvelenato dopo il ko dell’anno scorso e con la Honda del team HRC cercherà di riprendersi quello che gli è stato tolto. Attenzione anche al francese Romain Febvre che, con la sua Kawasaki cercherà di replicare un 2021 straordinario che, dopo anni di difficoltà, lo ha avvicinato, e non poco al titolo.

Tra i giovani rampanti, ovviamente, lo spagnolo Jorge Prado. Il “talentino” della KTM ha mancato alcuni momenti cruciali della scorsa stagione, per cui si ripresenterà al via di questo 2022 con una buona di esperienza e lezioni imparate che ben gli faranno. Attenzione anche allo svizzero Jeremy Seewer, ancora una volta a caccia del salto di qualità definitivo, e l’olandese Glenn Coldenhoff, troppo discontinuo nelle edizioni precedenti.

Il Mondiale di Motocross in LIVE-Streaming su Eurosport, Eurosport Player e Discovery +

Il Mondiale di Motocross sarà trasmesso su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre che su Eurosport Player e Discovery+. Anche gli abbonati a DAZN e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi la lotta al titolo sulle due ruote.

Grazie Tony Cairoli, da Patti a leggenda eterna del motocross

Motocross Tragedia in allenamento: muore a 24 anni Marco Celotto 25/12/2021 A 17:29