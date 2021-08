Motocross

Motocross, MXGP Lettonia - Herlings si impantana, a Prado la Race 2: vince Tim Gajser

MOTOCROSS, MXGP LETTONIA - Niente bis per Herlings che, dopo aver vinto la Race 1, si impantana nel finale della Race 2. Viene così lasciato semaforo verde allo spagnolo Jorge Prado che ottiene il suo secondo successo personale in stagione. Il GP viene invece vinto da Tim Gajser che sfrutta i due secondi posti per allungare in classifica: è 1° con 13 punti di vantaggio su Febvre. Cairoli 4°.

00:02:55, 12 minuti fa