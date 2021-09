La risposta del campione. Tim Gajser (Honda) si è imposto in gara-2 del GP di Afyon (Turchia). Sullo sterrato turco lo sloveno ha fatto vedere le sue eccellenti qualità e su un tracciato impegnativo fisicamente ha saputo fare la differenza, imponendosi davanti all’olandese Jeffrey Herlings (KTM) a 5″947, trionfatore della prima manche, e a Tony Cairoli (KTM) a 8″978.

Grande run del centauro siciliano che, dopo il secondo posto di gara-1, si è confermato sul podio, bravo a recuperare terreno dopo un avvio di gara non brillantissimo. Di sicuro interesse il confronto con lo spagnolo Jorge Prado (KTM), costretto a cedere il passo all’incidere di Tony nelle ultime fasi della prova, classificandosi al quarto posto a 14″097 dalla vetta.

Con questi risultati Gajser comanda la graduatoria generale con 355 punti a precedere Romain Febvre (327), Cairoli (326), Herlings (321) e Prado (315). Una situazione ancora equilibrata e molto serrata.

Febvre che perde terreno, visto il quinto posto di questa run nella quale non ha inciso come avrebbe voluto in sella alla Kawasaki, giungendo a 31″196 dalla vetta. A completare il quadro della top-10 troviamo il lettone Pauls Jonass (GasGas) a 32″209, Alberto Forato (GasGas) a 41″561, Alessandro Lupino (KTM) a 57″060, il danese Thomas Kjer Olsen (Husqvarna) a 1’00″476 e l’olandese Brian Bogers (GasGas) a 1’06″485.

Per Forato e Lupino riscontri di grande rilievo, che danno seguito a quanto fatto nella prima manche conclusa rispettivamente in sesta e nona piazza.

CLASSIFICA GARA-2 MXGP – GP AFYON 2021

1 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Team HRC Honda 34:44.781 0.000 56.596 25

2 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Red Bull KTM Factory Racing KTM 34:50.728 5.947 56.435 22

3 222 CAIROLI, Antonio ITA FMI Red Bull KTM Factory Racing KTM 34:53.759 8.978 56.353 20

4 61 PRADO, Jorge ESP RFME Red Bull KTM Factory Racing KTM 34:58.878 14.097 56.216 18

5 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 35:15.977 31.196 55.761 16

6 41 JONASS, Pauls LAT LAMSF Standing Construct GASGAS Factory Racing Team GASGAS 35:16.990 32.209 55.735 15

7 303 FORATO, Alberto ITA FMI SM ACTION RACING TEAM YUASA Battery GASGAS 35:26.342 41.561 55.490 14

8 77 LUPINO, Alessandro ITA FMI MRT Racing Team KTM KTM 35:41.841 57.060 55.088 13

9 19 OLSEN, Thomas Kjer DEN DMU Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing MXGP Husqvarna 35:45.257 1:00.476 55.000 12

10 189 BOGERS, Brian NED KNMV Standing Construct GASGAS Factory Racing Team GASGAS 35:51.266 1:06.485 54.847 11



