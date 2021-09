Motocross

Motocross, MXGP. Dominio assoluto di Herlings in Sardegna: 42" sul secondo!

Nella prima gara del GP di Sardegna, in MXGP Jeffrey Herlings non ha difficoltà ad assicurarsi la vittoria: 42 secondi di vantaggio su Prado, terza posizione per Romain Febvre. Settima vittoria di manche per lui.

00:01:21, 11 minuti fa