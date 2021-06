Tim Gajser comincia nel migliore dei modi la stagione e centra subito una fantastica doppietta nel Gran Premio di Russia 2021, round inaugurale del nuovo Mondiale Motocross per la classe MXGP. Lo sloveno della Honda quest’oggi è stato nettamente il più forte del lotto a Orlyonok, dominando gara-1 e rendendosi protagonista di una prodigiosa rimonta in gara-2, che gli ha consentito di ottenere punteggio pieno (ed il successo di GP) in questa prima tappa.

Piazza d’onore positiva nella seconda manche per l’olandese della KTM Jeffrey Herlings, che ha chiuso a 5″865 dal leader grazie ad una prova sicuramente più incoraggiante rispetto al mattino, anche se macchiata parzialmente da una caduta che gli ha fatto perdere la leadership della run dopo l’Holeshot.

Primo podio stagionale per la GasGas con il lettone Pauls Jonass, 3° al traguardo grazie ad un’ottima partenza e ad una prestazione priva di errori dopo essere stato costretto al ritiro in gara-1. Bellissima gara in chiave azzurra per Alessandro Lupino, protagonista di una progressione notevole che lo ha portato fino ad uno splendido quarto posto di manche con la KTM a meno di 5″ dalla top3. Da segnalare nella corsa al titolo il 5° posto dello svizzero Jeremy Seewer, il 6° del francese Romain Febvre (autore di un brutto errore nel tentativo di scavalcare Jonass) e l’8° di un opaco Jorge Prado.

Grandissima delusione purtroppo per il nostro Tony Cairoli (ottimo 3° in gara-1), che mette a segno un pesantissimo zero in classifica dopo aver condotto la manche per una ventina di minuti. Il nove volte campione iridato della KTM, scavalcato nel finale da uno scatenato Gajser, sembrava ormai saldamente in seconda piazza prima di commettere un errore che gli è costato a conti fatti 22 punti nel Mondiale. Il siciliano è caduto nel punto peggiore possibile del tracciato, danneggiando la sua moto e non riuscendo nemmeno a ripartire per portare a casa un piazzamento.

CLASSIFICA GP RUSSIA 2021 GARA-2 MXGP

1 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Team HRC Honda 35:48.848 0.000 52.521 25

2 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:54.713 5.865 52.378 22

3 41 JONASS, Pauls LAT LAMSF Standing Construct GASGAS Factory Racing Team GASGAS 36:13.407 24.559

4 77 LUPINO, Alessandro ITA FMI MRT Racing Team KTM KTM 36:18.359 29.511 51.810 18

5 91 SEEWER, Jeremy SUI FMS Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 36:19.964 31.116 51.771 16

6 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 36:20.698 31.850 51.754 15

7 19 OLSEN, Thomas Kjer DEN DMU Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing MXGP Husqvarna 36:28.042

8 61 PRADO, Jorge ESP RFME Red Bull KTM Factory RacingKTM 36:38.424 49.576 51.337 13

9 4 TONUS, Arnaud SUI FMS hostettler Yamaha Racing Yamaha 36:39.861 51.013 51.303 12

10 911 TIXIER, Jordi FRA FFM JT911 KTM racing team KTM 36:40.850 52.002 51.280 11

11 89 VAN HOREBEEK, Jeremy BEL FMB BETA-SDMCORSE MX TEAMBeta 36:42.601 53.753 51.239 10

12 22 STRIJBOS, Kevin BEL FMB Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 36:45.333 56.485 51.176 9

13 811 STERRY, Adam GBR ACU Hitachi KTM fuelled by Milwaukee KTM 36:46.115 57.267 51.158 8

14 161 ÖSTLUND, Alvin SWE SVEMO JK Racing Yamaha Yamaha 36:46.987 58.139 51.138 7

15 10 VLAANDEREN, Calvin NED KNMV Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 36:48.845 59.997 51.095 6

16 24 SIMPSON, Shaun GBR ACU SS24 KTM MXGP KTM 36:57.296 1:08.448 50.900 5

17 32 VAN DONINCK, Brent BEL FMB Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 37:15.291 1:26.443 50.490 4

18 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 37:19.300 1:30.452

19 18 BRYLYAKOV, Vsevolod MFR MFR JWR Honda Racing Honda 37:26.381 1:37.533 50.241 2

20 991 WATSON, Nathan GBR FFM HONDA SR MOTOBLOUZHonda 37:31.721 1:42.873 50.122 1

21 919 WATSON, Ben GBR ACU Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 37:43.761 1:54.913 49.855 0

22 183 LOCURCIO, Lorenzo VEN FMV JD GUNNEX KTM Racing Team KTM 35:52.338 -1 Lap 49.676 0

23 123 VALIAKIN, Georgii MFR MFR Husqvarna 36:01.873 -2 Laps 46.709 0

24 147 SIHVONEN, Miro FIN SML JWR Honda Racing Honda 39:39.259 -3 Laps 39.945 0

25 222 CAIROLI, Antonio ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 26:17.076 -5 Laps 52.730 0

26 425 SHERSHNEV, Alexander MFR MFR Husqvarna 20:28.742 -9 Laps 48.342 0

27 701 PRONENKO, Svyatoslav MFR MFR Husqvarna 18:46.146 -10 Laps 47.472 0

28 29 JACOBI, Henry GER DMSB JM Honda Racing Honda 16:25.142 -11 Laps 48.237 0

CLASSIFICA OVERALL GP RUSSIA MXGP 2021

1 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 25 25 50 2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 18 22 40 3 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 22 15 37 4 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KTM 16 18 34 5 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 15 16 31 6 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 13 14 27 7 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 12 13 25 8 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF GAS 0 20 20 9 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB BET 10 10 20 10 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 20 0 20 11 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 8 11 19 12 4 Tonus, Arnaud SUI FMS YAM 6 12 18 13 32 Van doninck, Brent BEL FMB YAM 14 4 18 14 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV YAM 9 6 15 15 22 Strijbos, Kevin BEL FMB YAM 5 9 14 16 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO YAM 7 7 14 17 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV YAM 11 3 14 18 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 4 5 9 19 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 0 8 8 20 991 Watson, Nathan GBR FFM HON 3 1 4 21 18 Brylyakov, Vsevolod MFR MFR HON 0 2 2 22 183 Locurcio, Lorenzo VEN FMV KTM 2 0 2 23 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 1 0 1

