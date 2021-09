La prima manche del Gran Premio di Afyon 2021 è andata in archivio per la MXGP con la vittoria di Jeffrey Herlings in volata su Tony Cairoli al termine di uno dei finali di gara più spettacolari ed entusiasmanti degli ultimi anni. Doppietta KTM dunque in gara-1, mentre completa il podio la Honda con la terza piazza dello sloveno Tim Gajser.

I tre pluricampioni del mondo si sono dati battaglia per la vittoria nel corso di un ultimo giro pazzesco, in cui il leader provvisorio della gara Romain Febvre (Kawasaki) è caduto retrocedendo in quarta posizione e gettando alle ortiche un trionfo ormai alla portata.

Herlings ha così ereditato in extremis la leadership di gara-1, riuscendo poi a difendersi fino al traguardo dagli attacchi di uno scatenato Tony Cairoli. Il fuoriclasse siciliano è stato autore di una prestazione memorabile, recuperando progressivamente terreno sul gruppo di testa dopo una partenza deficitaria (era fuori dalla top5) grazie ad un ritmo costante ed indiavolato.

Il lungo inseguimento di TC222 si è concluso proprio all’ultima tornata, guadagnando ben due posizioni con la caduta di Febvre e con un sorpasso da brividi sulla tabella rossa Tim Gajser. L’azzurro, lanciatissimo, ha poi provato addirittura a scavalcare nelle ultime curve il compagno di squadra Herlings, tagliando il traguardo con meno di mezzo secondo dal vincitore.

In casa Italia va registrata anche la splendida sesta piazza di Alberto Forato (GasGas), al miglior risultato della carriera nella classe regina, oltre al buon nono posto di Alessandro Lupino con la KTM. Pesantissima battuta d’arresto in chiave iridata per Jorge Prado, protagonista di una brutta caduta (mentre si trovava al comando della gara) che lo ha costretto a ripartire in fondo al gruppo e ad accontentarsi di un pessimo 21° posto, fuori dalla zona punti.

CLASSIFICA GARA-1 GP AFYON 2021 MXGP

1 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Red Bull KTM Factory Racing KTM 34:31.387 0.000 56.962 25

2 222 CAIROLI, Antonio ITA FMI Red Bull KTM Factory Racing KTM 34:31.881 0.494 56.948 22

3 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Team HRC Honda 34:34.356 2.969 56.880 20

4 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 34:41.972 10.585 56.672 18

5 41 JONASS, Pauls LAT LAMSF Standing Construct GASGAS Factory Racing Team GASGAS 35:07.268 35.881 55.992 16

6 303 FORATO, Alberto ITA FMI SM ACTION RACING TEAM YUASA Battery GASGAS 35:12.305 40.918 55.858 15

7 29 JACOBI, Henry GER DMSB JM Honda Racing Honda 35:20.528 49.141 55.642 14

8 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 35:22.724 51.337 55.584 13

9 77 LUPINO, Alessandro ITA FMI MRT Racing Team KTM KTM 35:24.894 53.507 55.527 12

10 32 VAN DONINCK, Brent BEL FMB Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 35:26.006 54.619 55.498 11



