Romain Febvre prosegue nel suo ottimo avvio di stagione e si aggiudica gara-1 del Gran Premio d’Italia, terzo appuntamento del Mondiale MXGP 2021. Sul tracciato di Maggiora (NO) il francese della Kawasaki precede lo spagnolo Jorge Prado (KTM) ed il nostro Tony Cairoli (KTM) che inizia con il piede giusto la prima manche sul tracciato di casa e difende il podio fino al termine di questa gara-1. , terzo appuntamento del Mondiale MXGP 2021. Sul tracciato di Maggiora (NO) il francese della Kawasakiche inizia con il piede giusto la prima manche sul tracciato di casa e difende il podio fino al termine di questa gara-1.

Una prova di spessore quella di Romain Febvre, che prende il comando delle operazioni sin dal primo metro e se ne va in maniera inesorabile, chiudendo con un margine di 2.9 secondi sullo spagnolo Jorge Prado (KTM) e 5.2 sul nostro Tony Cairoli (KTM).

Quarta posizione per l’olandese Glenn Coldenhoff (Yamaha) a 6.9, quinta per il leader della classifica generale Tim Gajser (Honda) a 9.4, mentre chiude in sesta posizione l’olandese Jeffrey Herlings (KTM) 13.0. Settimo al traguardo il lettone Pauls Jonass (Gas Gas) a 14.7, ottavo lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha) a 30.8, quindi nono il britannico Ben Watson (Yamaha) a 37.3 infine chiude la top10 il belga Brent van Doninck (Yamaha) a 46.3. Si ferma in dodicesima posizione il nostro Ivo Monticelli (Kawasaki) a 53.8 quindi diciottesimo Alessandro Lupino (KTM) a un minuto esatto, mentre è venticinquesimo Alberto Forato (Gas Gas) a 1:21. Chiude ventinovesimo Edoardo Bersanelli (Yamaha) ad un giro, mentre è trentunesimo ed ultimo Morgan Lesiardo (Honda) a sei giri di distacco.

Motocross Cairoli terzo in gara 2, ma trionfa nell'overall 27/06/2021 A 16:42

A questo punto in classifica generale Tim Gajser rimane in vetta con 109 punti, ma Romain Febvre si porta a -11 a quota 98. Terzo Jeffrey Herlings con 93 punti, mentre è quarto Tony Cairoli a quota 85. Alle ore 16.10 toccherà a Gara-2 che metterà sul piatto altri 25 pesantissimi punti.

LA GARA

Al via lo scatto migliore è di Romain Febvre che prende l’holeshot, inseguito da Jorge Prado e Tony Cairoli, quindi è quinto Tim Gajser con Jeffrey Herlings che lo tallona da vicino. I primi minuti di gara proseguono senza scossoni particolari, quindi Prado inizia ad alitare sul collo di Febvre, mentre Cairoli perde progressivamente terreno, ritrovandosi a 3.3 secondi.

Si arriva a 20 minuti dalla conclusione con Febvre sempre saldamente al comando con 1.7 su Prado e 4.4 su Cairoli che spinge sin dall’avvio della manche, quindi quarto Coldenhoff a 5.6 davanti a Gajser, quinto a 6.1 e Herlings a 7.1 che, dopo qualche istante, commette un errore pesante che lo retrocede di qualche gradino. Decimo Monticelli a 15.9.

La gara prosegue in maniera regolare e senza alcun sorpasso, con Febvre che mantiene la vetta anche a 10 minuti dalla fine, con un vantaggio di 2.4 su Prado e 6.2 su Cairoli che difende il suo terzo posto. Quarta posizione per Coldenhoff a 8.3, quinta per Gajser a 9.1, mentre Herlings è fermo in nona posizione a 27.4, davanti al nostro Monticelli.

Le ultime fasi della gara non fanno altro che vedere Febvre scappare via rispetto a Prado, mentre Cairoli non molla la presa e difende il suo podio tenendo bene a distanza Coldenhoff e Gajser.

ORDINE DI ARRIVO GARA-1 GP ITALIA 2021 – MXGP

1 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 34:00.711 18 0:00.000 0:00.000 1:46.180 2 58.655

2 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 34:03.659 18 0:02.948 0:02.948 1:45.848 9 58.839

3 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 34:05.951 18 0:05.240 0:02.292 1:46.365 6 58.553

4 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 34:07.672 18 0:06.961 0:01.721 1:46.726 5 58.355

5 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 34:10.157 18 0:09.446 0:02.485 1:46.884 4 58.269

6 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 34:13.763 18 0:13.052 0:03.606 1:45.540 17 59.011

7 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF GASGAS 34:15.419 18 0:14.708 0:01.656 1:46.982 3 58.215

8 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 34:31.527 18 0:30.816 0:16.108 1:47.357 3 58.012

9 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 34:38.068 18 0:37.357 0:06.541 1:47.327 3 58.028

10 32 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 34:47.021 18 0:46.310 0:08.953 1:48.644 7 57.325

11 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Beta 34:51.930 18 0:51.219 0:04.909 1:48.663 7 57.315

12 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Kawasaki 34:54.521 18 0:53.810 0:02.591 1:48.093 3 57.617

13 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 34:55.151 18 0:54.440 0:00.630 1:48.714 3 57.288

14 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 34:55.497 18 0:54.786 0:00.346 1:48.707 10 57.292

15 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 34:57.552 18 0:56.841 0:02.055 1:48.422 10 57.442

16 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 34:58.048 18 0:57.337 0:00.496 1:48.569 7 57.364

17 29 Jacobi, Henry GER DMSB Honda 34:59.652 18 0:58.941 0:01.604 1:48.397 4 57.455

18 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KTM 35:00.844 18 1:00.133 0:01.192 1:48.494 9 57.404

19 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Yamaha 35:01.629 18 1:00.918 0:00.785 1:48.842 10 57.221

20 297 Gole, Anton SWE SVEMO Husqvarna 35:01.762 18 1:01.051 0:00.133 1:48.458 3 57.423

21 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 35:03.189 18 1:02.478 0:01.427 1:48.769 9 57.259

22 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 35:08.859 18 1:08.148 0:05.670 1:48.520 9 57.39

23 7 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 35:13.850 18 1:13.139 0:04.991 1:49.457 9 56.899

24 183 Locurcio, Lorenzo VEN FMV KTM 35:18.773 18 1:18.062 0:04.923 1:48.908 9 57.186

25 303 Forato, Alberto ITA FMI GASGAS 35:22.527 18 1:21.816 0:03.754 1:49.159 9 57.054

26 991 Watson, Nathan GBR FFM Honda 35:33.492 18 1:32.781 0:10.965 1:50.286 4 56.471

27 189 Bogers, Brian NED KNMV GASGAS 35:39.727 18 1:39.016 0:06.235 1:49.220 9 57.023

28 18 Brylyakov, Vsevolod MFR MFR Honda 35:53.127 18 1:52.416 0:13.400 1:51.467 7 55.873

29 267 Bersanelli, Edoardo ITA FMI Yamaha 34:42.282 17 1 lap 1 lap 1:52.278 7 55.469

30 520 Clochet, Jimmy FRA FFM Beta 34:45.682 17 1 lap 0:03.400 1:52.196 2 55.51

31 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI Honda 22:52.390 11 7 laps 6 laps 1:51.365 2 55.924

MXGP, Gajser che bis, Cairoli cade e si ritira: highlights gara-2

Motocross Tony Cairoli torna al successo da campione in gara-1! 27/06/2021 A 13:43