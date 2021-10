Motocross

Motocross, Romain Febvre vince gara-1 del GP di Spagna: -1 da Herlings, 3° in rimonta. Tony Cairoli 7°

MOTOCROSS - Tony Cairoli ha dovuto fare i conti con un problema meccanico quando si trovava in settima posizione. Poco dopo il via, infatti, il nove volte Campione del Mondo è scivolato al decimo posto, poi ha risolto le sue criticità ed è risalito in settima piazza.

00:02:03, 19 minuti fa