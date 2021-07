Il Gran Premio d’Italia 2021, valido come terzo round stagionale del Mondiale Motocross, è andato in archivio ieri a Maggiora con degli ottimi risultati per i colori azzurri in MX2 e MXGP. Nella classe regina, il nove volte campione iridato Tony Cairoli ha ottenuto due terzi posti di manche recuperando 9 punti sulla testa del campionato e riportandosi a -19 dal leader Tim Gajser.

Sono molto contento per il podio ovviamente, ma non per quella seconda manche perché avevo la velocità per guidare davanti. Sono partito sesto o settimo e sono riuscito a passare Jorge Prado e qualcun altro, poi sono arrivato alle spalle di Henry Jacobi ma il mio roll-off si è rotto subito a causa di un sasso“, racconta TC222 al sito ufficiale della MXGP.

I ragazzi davanti si sono allontanati e non sono riuscito a superare Jacobi, quindi ho fatto davvero fatica a trovare un posto dove passarlo. Alla fine sono riuscito a farlo solo negli ultimi tre giri. Mi sto allenando molto sul fango ultimamente e il feeling è buono“, prosegue il siciliano della KTM ripercorrendo la sua gara-2.

Non vedo l’ora che arrivino le gare sulla sabbia, ultimamente non ho corso molto sulla sabbia ma mi piace, è il mio primo terreno preferito quindi non vedo l’ora di essere a Oss tra un paio di settimane e speriamo di poter continuare a crescere di condizione e provare a stare di nuovo davanti“, conclude la stella del motocross italiano.

