Il sacro fuoco ancora non si è spento. Una notizia importante riguarda il nove volte campione del mondo di Motocross, Tony Cairoli. Il siciliano, che aveva dato addio alle corse al termine del Mondiale 2021 di MXGP, ha deciso di accettare una sfida accattivante e appassionante, da sempre nel suo animo da racer.

Cairoli, infatti, correrà con il team Red Bull KTM Factory Racing per i round di apertura del campionato AMA Pro Motocross 2022 in California a maggio/giugno. Stando a quelle che sono le informazioni note, il centauro nostrano sarà al via del Fox Raceway National a Pala e all’Hangtown Motocross Classic di Sacramento rispettivamente il 28 maggio e il 4 giugno.

Ad

Dopo aver ottenuto tanti sigilli iridati, secondo solo alla leggenda Stefan Everts (10 titoli), Cairoli vuole cimentarsi in una categoria così rinomata per il solo piacere di farlo anche perché il desiderio di competere è ben presente. Non a caso, nel fine-settimana del 23/24 aprile disputerà il Trofeo Enduro KTM a Città di Castello.

Motocross Gajser batte Coldenhoff in gara-1: gli highlights 10/04/2022 A 15:21

“È emozionante poter finalmente annunciare che correrò negli Stati Uniti. Guidare e correre in America è qualcosa che ho sempre voluto provare. Mi piace l’aspetto delle piste. Per me non c’è pressione per esibirmi e non ci vado con la stessa preparazione che avrei avuto per un mondiale, ma la prendo sul serio e cercherò di fare buoni risultati. So che questo genererà un certo interesse e sarà fantastico viaggiare, vedere alcuni amici e godermi il mio tempo“, le parole di Tony (fonte: Moto.it).

A queste considerazioni si è associato Pit Beirer, KTM Motorsport Director: “È un grande piacere per noi raggiungere finalmente il punto in cui Tony può tornare a correre e tentare una delle sue ambizioni. La nostra struttura Red Bull KTM ci permette di essere completamente pronti per lui negli Stati Uniti, potendo dargli tutto il nostro supporto. Tony è un’icona ed è ancora una parte importante del nostro programma di corse e sembra che questo sia il minimo che possiamo fare per ripagare tutte le vittorie, i titoli e le storie che ha creato con noi per oltre dieci anni. Penso che sarà bello anche per i fan americani del motocross vedere alcuni dei talenti speciali che hanno reso Tony uno dei migliori piloti nella storia del campionato del mondo“.

Grande felicità anche da parte di Ian Harrison, Red Bull KTM Factory Racing Team Manager: “Non potremmo essere più orgogliosi di avere un pilota e una persona come Tony sotto la nostra tenda. È una vera leggenda dello sport e uno dei migliori piloti dell’era moderna. I suoi successi sono eguagliati solo dall’impatto che ha avuto in tutto il mondo. Sappiamo che si è preparato per correre qui e abbiamo anche preparato tutto per dargli il miglior supporto possibile. Come abbiamo visto fino alla fine dell’MXGP 2021, è ancora estremamente competitivo, quindi penso che sarà emozionante per i fan negli Stati Uniti vederlo in azione“.

Cairoli, addio alla MXGP: il tributo di Mantova fra applausi e ovazioni

Motocross MXGP, Gajser vince gara-2 in Portogallo davanti a Prado: highlights 03/04/2022 A 22:13