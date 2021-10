Tony Cairoli si è reso protagonista ieri di un’impresa straordinaria, l’ennesima della sua carriera, riscattando il doppio zero di domenica scorsa e aggiudicandosi il Gran Premio di Pietramurata 2021, quindicesimo round stagionale del Mondiale MXGP di motocross. Il 36enne siciliano è salito sul gradino più alto del podio grazie ad un terzo e ad un primo posto di manche, tornando a ridosso della quarta posizione nella classifica generale del campionato quando mancano 3 tappe al termine dell’anno.

È stata una lotta dopo l’incidente in Sardegna. Ero molto spaventato quando è successo e sicuramente mi ha tolto qualcosa per i GP successivi – racconta TC222 (fonte: MXGP.com) – Inoltre, le costole mi stavano davvero facendo male fino alla Spagna. Nel GP di Spagna mi sentivo già meglio. Poi mi sono ammalato sabato sera e ho avuto la febbre prima del GP Trentino“.

Cairoli torna a vincere in Italia: inno di Mameli, ovazioni e applausi

Ciononostante, ho cercato di fare una buona partenza domenica, ma ero a centro gruppo e sono stato buttato giù al primo giro. Il danno è stato fatto. Poi nella seconda gara ho cercato di evitare Van Horebeek cambiando traiettoria, ma qualcuno mi ha colpito l’anteriore e sono caduto. Ho avuto di nuovo qualche problema con la leva della frizione. Sembrava che qualcosa mi stesse trascinando a terra quel giorno e ovviamente non ne ero felice”, prosegue il nove volte campione del mondo.

Oggi (ieri, ndr) mi sentivo un po’ meglio da stamattina. In passato ho fatto delle ottime gare su questa pista e volevo davvero salire sul podio. Ho fatto tutto il possibile, soprattutto nella prima gara. Ho avuto una buona partenza, ero terzo. Poi ho commesso un errore e sono sceso in sesta piazza, poi di nuovo in terza. Ero molto contento della mia guida“, spiega Cairoli al termine della giornata di gara.

Nella seconda gara, ho ottenuto l’holeshot, quindi ho controllato principalmente la gara. Mi stavo stancando un po’, ma con la mia esperienza ho potuto risparmiare un po’ di energia in alcune parti della pista, e sono riuscito a tenere Seewer dietro. Spero d’ora in poi di potermi sentire meglio e di essere sul podio ogni fine settimana perché è quello che cerco di fare ogni volta che guido. Speriamo negli stessi risultati”, conclude il nativo di Patti.

Cairoli: "Negli ultimi 3 GP possiamo lottare sempre per il podio"

