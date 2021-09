Nessuno mai potrà indossare il numero 222 nel mondo del motocross. Lo storico numero appartenuto a Tony Cairoli - il pilota italiano lo ha esposto durante le sue 18 stagioni nel Mondiale Motocross - verrà infatti ritirato. L’ha ufficialmente comunicato il presidente della Federazione Internazionale di Motociclismo, Jorge Viegas, durante una conferenza stampa dedicata in occasione del Motocross delle Nazioni 2021 a Mantova.

È per campioni come questi che lavoriamo. Quando l’uomo Cairoli smetterà, perderemo un componente della nostra famiglia. Tony, resta come sei, un grande uomo

Motocross Italia regina del Motocross delle Nazioni: che festa sul podio! 18 ORE FA

Giuseppe Luongo, presidente di Infront Moto Racing – il promoter ufficiale della MXGP e del MXoN – ha ringraziato Tony Cairoli per l’incredibile carriera in MX2, MX1 e MXGP. "Che dire? Non c’è molto da dire, Tony è stato ed è ancora un campione straordinario, ma c’è una cosa che non viene descritta nel video: l’uomo. Sì perché oltre ad essere stato un pilota fuori dal comune, Tony è una persona straordinaria”.

L'Italia vince l'MXGP Nazioni: Cairoli-Lupino-Guadagnini eroi

Motocross L'Italia vince l'MXGP Nazioni: Cairoli-Lupino-Guadagnini eroi 21 ORE FA