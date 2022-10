Dopo i 9 mondiali vinti “in pista” per Tony Cairoli all’orizzonte si pone una nuova sfida. La leggenda italiana del motocross sarà infatti il nuovo Team Manager di KTM in MXGP. Il pilota classe 1985, peraltro, farà anche parte del gruppo di lavoro, assieme all’ex campione del mondo Joel Smets, finalizzato all’allenamento dei piloti della “fabbrica” KTM.

Queste le dichiarazioni di Tony Cairoli: “L’anno 2022 è stato un cambiamento per me e ora questo è un altro capitolo! È stato bello correre di nuovo quest’anno, ma è stato anche bello fare un piccolo passo indietro rispetto alle gare e vedere le cose in un modo diverso. Spero davvero di poter portare quanta più conoscenza e passione possibile a questo nuovo ruolo”.

Poi ha aggiunto, concludendo: “Avrò qualcosa da imparare, ma ho anche lavorato con persone spettacolari nella mia carriera. Quindi spero di sfruttare questa esperienza. Stiamo già pensando ai nostri obiettivi per il 2023”.

