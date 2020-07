Motocross, ufficiali le date del Mondiale 2020. Si parte il 9 agosto, 4 gare in Italia

Dal nostro partner OAsport.it

Il Mondiale Motocross 2020 ripartirà il 9 agosto dopo una sosta forzata di cinque mesi dovuta alla pandemia. Il campionato era iniziato a febbraio con i primi due appuntamenti dell’annata agonistica, poi lo stop forzato per l’emergenza sanitaria e ora la ripartenza a estate inoltrata. I motori si riaccenderanno il 9 agosto col GP di Lettonia, il circuito di Kegums ospiterà addirittura tre Gran Premi: si correrà infatti in questo impianto anche il 12 agosto e il 16 agosto. Il 6 settembre spazio al GP di Turchia ad Afyonkarahisar, poi due appuntamenti a Faenza col GP d’Italia e il GP di Gran Bretagna (16 e 20 settembre).

Il Bel Paese ospiterà successivamente altri due eventi: il GP di Lombardia a Mantova (4 ottobre) e il GP del Trentino a Pietramurata (1° novembre), intervallati dal GP di Spagna e da ben tre corse in Belgio (tutte a Lommel). L’ultimo GP schedulato è quello in Argentina il 22 novembre ma potrebbero essere recuperati il GP di Russia e quello del Portogallo. Il Motocross delle Nazioni si correrà il 27 settembre a Matterley Basin (Gran Bretagna) e non più in Francia. I Gran Premi si consumeranno in un solo giorno: al mattino prove libere e qualifiche, le gare a partire dalle ore 12. Di seguito il calendario del Mondiale Motocross MXGP 2020.

Il calendario del Mondiale 2020

9 agosto: GP Lettonia (a Kegums)

12 agosto: GP Riga (a Kegums)

16 agosto: GP Kegums (a Kegums)

6 settembre: GP Turchia (ad Afyonkarahisar)

16 settembre: GP Italia (a Faenza)

20 settembre: GP Emilia Romagna (a Faenza)

27 settembre: GP Gran Bretagna (a Winchester)

4 ottobre: GP Lombardia (a Mantova)

11 ottobre: GP Spagna (a Intu Xanadu)

18 ottobre: GP delle Fiandre (a Lommel)

21 ottobre: GP del Limburgo (a Lommel)

25 ottobre: GP Lommel (Lommel)

1° novembre: GP Trentino (a Pietramurata)

22 novembre: GP Argentina (a Neuquen)

Da definire: GP Russia (a Orlyonok)

Da definire: GP Portogallo (ad Agueda)

27 settembre: Motocross delle Nazioni a Matterley Basin (Gran Bretagna)

