Motocross

MX2, GP Faenza: Vialle vince le due gare e consolida la leadership nel Mondiale

Il francese Tom Vialle ha vinto il GP di Faenza 2020, tappa del Mondiale Motocross MX2 andata in scena sul circuito Monte Coralli. Due successi che permettono al transalpino della KTM di allungare in vetta alla classifica generale sul belga Jago Geerts (Yamaha), terzo in gara-1 e solo 8° in gara-2, portando il distacco a quota 22 punti.

