MX2, GP Sardegna: Tom Vialle vince gara-2 col brivido all'ultima curva

MX2 - Tom Vialle batte il leader del campionato Jago Geerts in gara-2 del GP di Sardegna. Ultimo giro in controllo per il pilota KTM, ma forse troppo... all'ultima curva va largo e rischia di vanificare tutto.

00:02:30, 39 minuti fa