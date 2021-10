Motocross

MX2, Hofer vince il GP di Pietramurata! Renaux vede il titolo sempre più vicino, gli highlights

MOTOCROSS - Rene Hofer (KTM) vince Gara-2 e fa suo il GP di Pietramurata, l’austriaco chiude al quarto posto la prima manche, vinta da Tom Vialle, quindi approfitta della caduta del francese in avvio di Gara-2 per centrare il suo primo successo nella categoria. Maxime Renaux scappa in classifica generale a quota 595 punti contro i 508 di Jago Geerts. A 6 gare dalla fine il titolo è a un passo.

