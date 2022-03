Motocross

MX2 Round Argentina, video highlights: Tom Vialle vince gara-2 e si aggiudica il GP, 4° Mattia Guadagnini

MOTOCROSS - Tom Vialle si impone in gara-2 al crossodromo di Villa La Angostura e conquista così il primo successo di manche della stagione, che gli permette inoltre di aggiudicarsi anche la vittoria overall nel Gran Premio di Argentina 2022, terzo appuntamento del Mondiale MX2. Guadagnini, dopo il 3° posto in gara-1, coglie un 4° posto che lo conferma in ripresa.

00:01:39, un' ora fa